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Власти Мадрида: "Игру в кальмара" не должны смотреть дети

Кино

Нашумевший сериал от компании Netflix "Игра в кальмара", несмотря на возрастное ограничение 18+, привлёк внимание детей в разных странах мира. Власти Мадрида заметили интерес маленькой аудитории и призвали родителей взять под контроль просмотр сериала.

Власти Мадрида: "Игру в кальмара" не должны смотреть дети

В Испании стало поступать много жалоб на то, что дети стали играть в игры, которые показаны в "Игре в кальмара". Неподготовленная аудитория может неправильно воспринять сцены, продемонстрированные в сериале, и начать подражать его героям, что крайне опасно.

Сотрудники образовательных учреждений и представители органов власти обеспокоены и предупреждают родителей о возникшей проблеме.

РИА Новости цитирует советника по культуре сообщества Мадрида Марту Риверу де ла Крус:

"Очевидно, это не сериал для детей 12 лет. И здесь должен быть контроль взрослых, семей, которые должны устанавливать ограничения".

Ранее Pravda.Ru писала о рейтинге южнокорейского сериала.

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