Муж поднял такую планку: жена Вадима Спиридонова из "Вечного зова" не захотела размениваться

Актёр Вадим Спиридонов сам предсказал свой ранний уход

1:38 Your browser does not support the audio element. Кино

Одной из самых запоминающихся работ Вадима Спиридонова стала роль Фёдора Савельева в телесериале "Вечный зов".

Фото: YouTube канал "Жизнь замечательных людей" by Скриншот видео YouTube канала "Жизнь замечательных людей", PDM

Актёр воплотил на экране яркий и сложный образ героя, который претерпевал значительные изменения на протяжении сериала: от юного Федьки до возмужавшего Фёдора Силантьевича.

Чтобы соответствовать возрасту персонажа, актёру приходилось то худеть, то набирать вес. За эту роль Вадим Спиридонов был удостоен Государственной премии СССР. Однако после выхода второй части сериала, где Фёдор становится предателем, некоторые зрители возненавидели актёра, отождествляя его с персонажем.

Большинству зрителей он запомнился именно отрицательными образами. Однако актёр не сетовал на свою судьбу в кино, считая, что играть негодяев сложнее. В его фильмографии также есть и положительные, не менее харизматичные персонажи. К сожалению, тех и других ролей могло быть гораздо больше, если бы не его преждевременный уход, который артист сам же и предсказал.

В шутку он сказал своей жене, что умрёт 7 декабря, перед её днём рождения, который приходился на 8-е. Так и случилось: актёр умер во сне от сердечной недостаточности 7 декабря 1989 года, в возрасте 45 лет. Валентина Сергеевна, его жена, единственная любимая женщина, в которую он был влюблён с самого детства, больше не выходила замуж.