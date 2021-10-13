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Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" побил все рекорды Netflix

Кино » Зарубежное кино

На официальной странице Netflix в Twitter сообщили, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стримингового сервиса.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" побил все рекорды Netflix

С момента выхода сериала на экраны прошло всего 25 дней. За это время он набрал уже более 111 миллионов просмотров по всему миру. Это абсолютный рекорд за все время существования американской развлекательной компании Netflix.

Актеры, сыгравшие главные роли в сериале, стали звездами социальных сетей. На их аккаунты в Instagram подписались миллионы пользователей.

  • "Игра в кальмара" обошел даже известный сериал "Бриджертоны", собравший 82 миллиона просмотров за первые 4 недели после выхода.

Добавим, "Игра в кальмара" - это история о группе людей, которые решили поучаствовать в состязаниях на выживание с финальным призом в размере 45,6 миллиардов вон. Проект получил множество положительных отзывов от кинокритиков, ведь в нем поднимается актуальная для Южной Кореи проблема финансового неравенства.

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Самые интересные факты о сериале "Игра в кальмара"
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Дарья Митина
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