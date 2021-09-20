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"Корону" признали лучшим драматическим сериалом на церемонии "Эмми"

Кино » Зарубежное кино

"Корону" признали лучшим драматическим сериалом на церемонии вручения международной телевизионной премии "Эмми" в Лос-Анджелесе, передаёт CBS.

Сериал
Сериал "Корона"

На награду в этом же сегменте претендовали "Пацаны", "Мандалорец", "Поза", "Рассказ служанки", "Страна Лавкрафта", "Бриджертоны", "Это мы". Однако премия досталась историческому сериалу "Корона", который выходит на сервисе Netflix.

  • В нём рассказывается история британской королевской семьи в период с 1979 по 1990 год.

Внимание зрителей приковано к развивающимся отношениям принца Чарльза с Дианой Спенсер на фоне власти Маргарет Тэтчер. "Корона" неоднократно получала высокие оценки критиков на различных фестивалях за объективную передачу эпохи правления Елизаветы II, идеально подобранные саундтреки и костюмы.

Добавим, ранее сериал уже становился обладателем премии "Эмми" за сценарное искусство и мастерство режиссуры. Кроме того, золотую статуэтку получали исполнители главных мужской и женской ролей.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Дарья Митина
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