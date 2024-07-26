Никто не водится со мной: проникновенную песню Водяного в "Летучем корабле" исполнил Анатолий Папанов

Актёр Анатолий Папанов озвучил более 100 мультфильмов

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Известный советский актёр Анатолий Папанов, сыгравший множество запоминающихся комедийных и драматических ролей, подарил свой голос популярным героям мультфильмов.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

Его узнаваемым колоритным голосом говорит добрая сотня мультипликационных персонажей, таких как Шерхан из "Маугли", Волк из "Ну, погоди!", Людоед из "Кота в сапогах".

А в мультфильме "Летучий корабль" Папанов не только озвучил Водяного, но и исполнил его песни. Пел он настолько проникновенно, что хотелось пожалеть этого несчастного персонажа, с которым никто не хотел дружить.