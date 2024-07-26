Никто не водится со мной: проникновенную песню Водяного в "Летучем корабле" исполнил Анатолий Папанов

Известный советский актёр Анатолий Папанов, сыгравший множество запоминающихся комедийных и драматических ролей, подарил свой голос популярным героям мультфильмов.
Его узнаваемым колоритным голосом говорит добрая сотня мультипликационных персонажей, таких как Шерхан из "Маугли", Волк из "Ну, погоди!", Людоед из "Кота в сапогах".
А в мультфильме "Летучий корабль" Папанов не только озвучил Водяного, но и исполнил его песни. Пел он настолько проникновенно, что хотелось пожалеть этого несчастного персонажа, с которым никто не хотел дружить.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.