BadComedian о сериале "Игра в кальмара": "Я пересматривать это не буду"

Кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с Pravda.Ru рассказал о причинах успеха нового сериала Netflix "Игра в кальмара".

"Сейчас корейская тематика на подъёме. Успехи в кинематографе из года в год: "Сквозь снег", потом был "Поезд в Пусан", сейчас "Паразиты", которые Оскар получили, и так далее. Плюс в медиасфере, в музыкальной сфере корейские хип-хоп-исполнители захватывают интерес слушателей по всему миру. Осталась последняя не взятая высота — это сериалы. Вот они ударили в нужное время, в нужное место, причём ещё и тематика довольно интересная", — объяснил BadComedian.

Сам сериал кинокритик оценил на "пять-шесть" баллов из десяти, отметив при этом, что он не будет его пересматривать.

"Я пересматривать это не буду ни в коем случае, но ужаснейшим произведением всех времён и народов я, естественно, не назову", –– добавил Баженов.

Ранее на официальной странице Netflix в Twitter представители компании сообщили, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стримингового сервиса. За 25 дней произведение посмотрели более 111 миллионов раз.

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