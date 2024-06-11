Мошенники похитили сбережения актёра Михаила Горского

Актёр Михаил Горский лишился сбережений из-за мошенников

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Михаил Горский 6 июня лишился своих сбережений из-за мошенников. Об этом пишет Telegram-канал "Baza".

Фото: pixabay.com by QuinceMedia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что Михаилу Горскому в мессенджере написала неизвестная и представилась литературоведом Наталией Мазур. Она заявила, что в театре якобы произошла утечка данных. При этом неизвестная предупредила Михаила Горского, что скоро с ним свяжутся сотрудники ФСБ.

Впоследствии актёру действительно позвонили и заявили, что злоумышленники пытались украсть его средства. Затем последовал звонок из "Центробанка", сотрудник которого посоветовал Михаилу Горскому заморозить все счета и перевести деньги на "безопасный счёт". Актёр сделал то, о чём его попросили. Через несколько часов он понял, что его обманули. Михаил Горский отправился в полицию.

Ранее Pravda.Ru писала, что мошенники украли у Владимира Щербакова 150 тысяч рублей при помощи схемы с "Википедией".