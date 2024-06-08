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Злоумышленники похитили у актёра Владимира Щербакова средства с помощью схемы с "Википедией"

Мошенники украли у Владимира Щербакова 150 тысяч рублей

1:02
Кино

Мошенники 5 июня украли у актёра Владимира Щербакова 150 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал "Baza".

Мошенники украли у Владимира Щербакова 150 тысяч рублей
Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что злоумышленники использовали популярную в последнее время схему с "Википедией". Они позвонили Владимиру Щербакову и представились сотрудниками онлайн-энциклопедии. Мошенники убедили актёра, что им надо внести некоторые правки в его страницу на "Википедии". Он предоставил данные, а затем по просьбе злоумышленников установил особое приложение онлайн-энциклопедии. В нём несколько раз следовало "что-то подтвердить" при помощи отпечатка пальца.

Впоследствии актёру пришло уведомление, что с его карты списаны средства — 150 тысяч рублей. Он позвонил в банк с просьбой заблокировать карту. При этом актёр написал заявление в полицию.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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