Уиллу Смиту очень понравилась собака Эбби со съёмок фильма "Я — Легенда"

Уилл Смит признался, что хотел забрать собаку со съёмок фильма "Я — Легенда"

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Звезда фильма "Я — Легенда" Уилл Смит рассказал, что хотел забрать к себе домой собаку со съёмок проекта. Об этом пишет портал "Deadline".

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Актёр признался, что ему очень понравилась немецкая овчарка по кличке Эбби. В фильме она исполнила роль пса Сэма. Уилл Смит рассказал, что питомец был очень умным. Более того, за время работы над картиной он привязался к Эбби. Однако актёр не забрал её к себе домой, поскольку собака "была кормильцем своей семьи, и ей пришлось остаться с хозяевами".

Ранее Pravda.Ru писала, что Уилл Смит считает фильм "В погоне за счастьем" лучшим в своей карьере.