Актёр Уилл Смит сообщил, какой фильм он считает лучшим в своей карьере

Актёр Уилл Смит рассказал, какой фильм в своей карьере считает самым лучшим. Об этом он сообщил порталу "IndieWire".
По мнению Уилла Смита, картина "В погоне за счастьем" является лучшей. При этом он отметил фильмы "Люди в чёрном".
"Думаю, что лучший фильм в моей карьере — это "В погоне за счастьем". Сразу после него идут первые "Люди в чёрном", — рассказал актёр.
Картина "В погоне за счастьем" вышла в 2006 году. В ней Уилл Смит исполнил главную роль. Согласно сюжету, Крис Гарднер пытается сделать так, чтобы его сын рос счастливым. Однако главный герой не может оплатить квартиру, в результате чего его с ребёнком выселяют. Но Крис не планирует сдаваться.
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