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Актёр Уилл Смит сообщил, какой фильм он считает лучшим в своей карьере

Уилл Смит признался, что фильм "В погоне за счастьем" — лучший в его карьере

0:48
Кино

Актёр Уилл Смит рассказал, какой фильм в своей карьере считает самым лучшим. Об этом он сообщил порталу "IndieWire".

Уилл Смит признался, что фильм "В погоне за счастьем" — лучший в его карьере
Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению Уилла Смита, картина "В погоне за счастьем" является лучшей. При этом он отметил фильмы "Люди в чёрном".

"Думаю, что лучший фильм в моей карьере — это "В погоне за счастьем". Сразу после него идут первые "Люди в чёрном", — рассказал актёр.

Картина "В погоне за счастьем" вышла в 2006 году. В ней Уилл Смит исполнил главную роль. Согласно сюжету, Крис Гарднер пытается сделать так, чтобы его сын рос счастливым. Однако главный герой не может оплатить квартиру, в результате чего его с ребёнком выселяют. Но Крис не планирует сдаваться.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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