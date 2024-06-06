"Союзмультфильм" и Сергей Лукьяненко работают над франшизой о русских супергероях

"Союзмультфильм" и Сергей Лукьяненко разрабатывают вселенную русских супергероев

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва рассказала, что студия совместно с писателем Сергеем Лукьяненко работает над созданием франшизы о русских супергероях. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: flickr.com by Pat Loika is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Юлиана Слащёва заявила, что студия видит в проекте потенциал. Вероятно, франшиза получит название "Орден Алой звезды". Её героями станут известные российские учёные, исследователи, фольклорные и анимационные персонажи. При этом Юлиана Слащёва добавила, что на основе франшизы можно будет создавать произведения, игровые фильмы, компьютерные игры, а также многое другое.

Ранее Юлиана Слащёва прокомментировала предстоящее появление персонажа комика Гарика Харламова в мультсериале "Простоквашино".