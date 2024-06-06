"Союзмультфильм" и Сергей Лукьяненко работают над франшизой о русских супергероях

Председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва рассказала, что студия совместно с писателем Сергеем Лукьяненко работает над созданием франшизы о русских супергероях. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Юлиана Слащёва заявила, что студия видит в проекте потенциал. Вероятно, франшиза получит название "Орден Алой звезды". Её героями станут известные российские учёные, исследователи, фольклорные и анимационные персонажи. При этом Юлиана Слащёва добавила, что на основе франшизы можно будет создавать произведения, игровые фильмы, компьютерные игры, а также многое другое.
Ранее Юлиана Слащёва прокомментировала предстоящее появление персонажа комика Гарика Харламова в мультсериале "Простоквашино".
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