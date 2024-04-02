Комик Гарик Харламов появится в одной из серий "Простоквашино". В ней расскажут о его жизни

Гарик Харламов станет героем одной из серий "Простоквашино"

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Известный российский комик Гарик Харламов станет героем мультсериала "Простоквашино", сообщает Telegram-канал "Союзмультфильм".

Фото: thebestphotos.ru by Виктория Тихонова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он появится в одной из серий с названием "Таинственный бульдог", которая выйдет осенью.

"Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов — его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни", — прокомментировала инициативу председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащёва.

Сам Гарик Харламов сообщил, что он сразу дал согласие на участие в ленте, поскольку для него это — новый опыт. Кроме того, юморист назвал мультсериал "Простоквашино" "замечательным".

"В этой серии вся моя жизнь нарисована — и личную сферу затронули, и любовь к Lego, и к хот-догам. Всё, что в моей жизни есть — теперь в "Простоквашино", — заключил Гарик Харламов.

По сюжету серии пёс Шарик познакомится с таинственным пользователем под ником "Бульдог". Они договариваются о встрече в реальной жизни, на которую герой приходит вместе с другом — Котом Матроcкиным. Однако окажется, что их новый знакомый — ни кто иной как Гарик Харламов.

Ранее Pravda.Ru писала, что "Союзмультфильм" создаст анимационную короткометражку о юных годах Кота Матроскина и попугая Кеши.