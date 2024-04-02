Комик Гарик Харламов появится в одной из серий "Простоквашино". В ней расскажут о его жизни

Известный российский комик Гарик Харламов станет героем мультсериала "Простоквашино", сообщает Telegram-канал "Союзмультфильм".
Он появится в одной из серий с названием "Таинственный бульдог", которая выйдет осенью.
"Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов — его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни", — прокомментировала инициативу председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащёва.
Сам Гарик Харламов сообщил, что он сразу дал согласие на участие в ленте, поскольку для него это — новый опыт. Кроме того, юморист назвал мультсериал "Простоквашино" "замечательным".
"В этой серии вся моя жизнь нарисована — и личную сферу затронули, и любовь к Lego, и к хот-догам. Всё, что в моей жизни есть — теперь в "Простоквашино", — заключил Гарик Харламов.
По сюжету серии пёс Шарик познакомится с таинственным пользователем под ником "Бульдог". Они договариваются о встрече в реальной жизни, на которую герой приходит вместе с другом — Котом Матроcкиным. Однако окажется, что их новый знакомый — ни кто иной как Гарик Харламов.
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