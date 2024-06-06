Народный артист РФ Александр Балуев сообщил, в каком кино нуждаются россияне

Александр Балуев заявил, что жители России нуждаются в умном и чувственном кино

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Народный артист РФ Александр Балуев заявил, что жители нашей страны нуждаются в умном и чувственном кино. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru".

Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Александр Балуев привёл в пример проекты "Весна на Заречной улице", "Судьба человека" и "Ко мне, Мухтар!". Он заявил, что подобных картин не хватает современному зрителю.

"Не хватает кино умного, чувственного, человеческого. Не хватает "Весны на Заречной улице". Не хватает "Судьбы человека". "Ко мне, Мухтар!". Вот чего не хватает", — сообщил актёр.

При этом, по мнению народного артиста России, сейчас выходит много некачественных картин.

"[Сейчас мы — ред.] видим какую-то чушь инопланетянскую, непонятно, на какой почве. Я понимаю, что это всё ориентировано на определённый возраст и определённого зрителя", — добавил Александр Балуев.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Ольги Будиной. Она сообщила, что россияне нуждаются в фильмах о героях СВО.