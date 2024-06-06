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Актриса Ольга Будина рассказала, какие фильмы нужны России

Ольга Будина заявила, что необходимо снимать фильмы о героях СВО

0:45
Кино

Актриса Ольга Будина заявила, что Россия нуждается в кино про героев специальной военной операции. Об этом она сообщила изданию "Царьград".

Ольга Будина заявила, что необходимо снимать фильмы о героях СВО
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ольга Будина удивлена тем, что до сих пор почти нет фильмов об участниках СВО.

"Я очень удивлена тому, что до сих пор, несмотря на то что 2,5 года идёт СВО, у нас не появились фильмы о героях фронта и тыла", — заявила актриса.

При этом она призналась, что лично создала трёхсерийный документальный фильм о героях тыла и фронта. Однако до больших экранов и показов на телевидении картина не дошла.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ольга Будина раскритиковала проекты режиссёра Квентина Тарантино.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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