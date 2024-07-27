В России начали снимать сериал "ОПГ" с Павлом Деревянко

Стартовали съёмки комедийного сериала "ОПГ"

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Режиссёр Пётр Буслов начал снимать комедийный сериал "ОПГ" о буднях Общественно Полезной Группировки. Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

В качестве автора сценария и креативного продюсера выступает Алим Бесчоков ("Ира", "Юг"). В ленте принимают участие Павел Деревянко, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда и другие актёры.

По сюжету сериала провинциальный бандит по прозвищу Воркута (Пётр Буслов) оказывается в тюрьме. Он не может спать. Через несколько недель главный герой видит собственную совесть в образе человека. Она объясняет Воркуте, что он сможет заснуть только тогда, когда станет хорошим. По прошествии 25 лет герой освобождается. Он планирует исправиться. В этом ему помогут бывшие подельники — Рафинад и Пётр.