В России начали снимать сериал "ОПГ" с Павлом Деревянко

Режиссёр Пётр Буслов начал снимать комедийный сериал "ОПГ" о буднях Общественно Полезной Группировки. Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.
В качестве автора сценария и креативного продюсера выступает Алим Бесчоков ("Ира", "Юг"). В ленте принимают участие Павел Деревянко, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда и другие актёры.
По сюжету сериала провинциальный бандит по прозвищу Воркута (Пётр Буслов) оказывается в тюрьме. Он не может спать. Через несколько недель главный герой видит собственную совесть в образе человека. Она объясняет Воркуте, что он сможет заснуть только тогда, когда станет хорошим. По прошествии 25 лет герой освобождается. Он планирует исправиться. В этом ему помогут бывшие подельники — Рафинад и Пётр.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.