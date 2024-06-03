Сергей Бурунов узнал о своей совместимости с Марго Робби и Марией Ароновой

Олеся Иванченко заверила, что Сергей Бурунов прибыл на Землю с другой планеты

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Сергей Бурунов узнал о своей совместимости с Марго Робби и Марией Ароновой на астрологическом YouTube-шоу "Натальная карта".

Фото: Wikipedia by Jon Asato is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ведущая Олеся Иванченко сначала рассказала актёру, что у него древняя душа. Она добавила, что Сергей Бурунов прилетел на нашу планету с другой. Затем ведущая сообщила, что Марго Робби подходит актёру в области работы и интимных отношений. Тем не менее, в других сферах у них ничего бы не получилось. Что касается Марии Ароновой, то Олеся Иванченко заверила, что актёры могут жить "душа в душу", но в интимном плане у них вряд ли всё будет хорошо.

Ранее Pravda.Ru писала, что Сергей Бурунов появился на мероприятии с 35-летней бизнесвумен.