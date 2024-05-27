Сергея Бурунова заметили с новой девушкой: стало известно, с кем актёр закрутил роман

Сергей Бурунов появился на мероприятии с 35-летней бизнесвумен

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Популярный российский актёр Сергей Бурунов утверждает, что не стремится к браку, так как постоянно занят на работе и не находит времени на личные отношения, поэтому он никогда не был женат и не имеет детей.

Фото: YouTube канал Central Partnership by Скриншот видео YouTube канала Central Partnership is licensed under public domain

Несмотря на это, поклонники надеются, что 47-летний артист всё же встретит свою вторую половинку. В прошлом ему приписывали романы с Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, а последней он якобы даже собирался сделать предложение. Директор Бурунова Анастасия Сайфулина тоже числилась в его подругах, но и с ней до ЗАГСа дело не дошло.

Недавно стало известно, что рядом с ним появилась новая женщина. С ней актёр пришёл на «Премию Художественного театра» 22 мая. Девушка была одета в белое платье в цветочек с открытыми плечами и весь вечер держалась рядом с Буруновым. Они вместе ушли из МХТ немного раньше, чтобы не нарваться на вопросы журналистов.

Спутницей Бурунова оказалась 35-летняя предпринимательница Екатерина Леви, которая никак не связана с шоу-бизнесом. Поклонники пришли и к выводу, что раз уж Сергей пригласил красотку выйти вместе в свет, рискуя быть замеченным, значит у них довольно серьёзные отношения.

Сам актёр пока молчит. Но фанаты в надежде, что их любимчик не захочет отставать от близкого друга Александра Петрова, который недавно женился, уже пророчат помолвку и свадьбу.