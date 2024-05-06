Генетика или пластика: в чем секрет инопланетной красоты Екатерины Вилковой

Хирург Байрамукова рассказала, как Екатерина Вилкова поддерживает молодость

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Екатерину Вилкову часто называют актрисой с инопланетной внешностью. С годами её красота становится более утончённой.

Фото: Скриншот видео YouTube канала СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА by YouTube канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА is licensed under public domain

Пластический хирург Мадина Байрамукова отметила, что у Екатерины очень необычное лицо с фарфоровой кожей. Она, безусловно, привлекательная, ухоженная женщина.

Специалист предположила, что Екатерина, возможно, не прибегала к услугам пластических хирургов, а её красота — натуральная, не считая, конечно, процедур у косметологов.

Эксперт назвала процедуры, которые, по её мнению, актриса делает: биоревитализация и различные аппаратные методики.

Мадина также отметила, что здоровый образ жизни, генетика и ежедневный уход помогут Екатерине выглядеть прекрасно еще долгие годы.

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