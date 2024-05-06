Генетика или пластика: в чем секрет инопланетной красоты Екатерины Вилковой

Екатерину Вилкову часто называют актрисой с инопланетной внешностью. С годами её красота становится более утончённой.
Пластический хирург Мадина Байрамукова отметила, что у Екатерины очень необычное лицо с фарфоровой кожей. Она, безусловно, привлекательная, ухоженная женщина.
Специалист предположила, что Екатерина, возможно, не прибегала к услугам пластических хирургов, а её красота — натуральная, не считая, конечно, процедур у косметологов.
Эксперт назвала процедуры, которые, по её мнению, актриса делает: биоревитализация и различные аппаратные методики.
Мадина также отметила, что здоровый образ жизни, генетика и ежедневный уход помогут Екатерине выглядеть прекрасно еще долгие годы.
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