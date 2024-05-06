Чувствую здесь свою силу: внучка Виторгана работает в Израиле догситтером, а внук — официантом

Внуки Эммануила Виторгана в Израиле работают догситтером и официантом

Сын Эммануила Виторгана Максим и внуки Полина и Даниил перебрались в Израиль. 84-летний актер переживает за их карьеру, которая не очень хорошо складывается.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki by Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.

Полина — актриса, в Москве была довольно успешной в кино и молодежном театре. В Израиле же она перепробовала разные сферы деятельности: подвизалась помощником бухгалтера, ухаживала за цветами в офисе и занималась догситтингом.

"Как мне стало понятно два года назад, строить планы — напрасный труд, жизнь решает по-своему. Но если говорить о желаниях, то я очень хочу работать в Израиле. Я чувствую здесь свою силу, черпаю энергию в языке, в атмосфере", -делилась дочь Виторгана с журналистами.

Внук Даниил устроился официантом в Тель-Авиве после того, как отслужил в армии.

Виторган и его супруга Ирина передают материальную помощь своим отпрыскам через друзей. Пожилая пара растит собственных малолетних детей, но не забывают и про старших.

Ранее Правда. ру писала, что Стас Садальский обвинил Малышеву в своем увольнении с Первого канала.