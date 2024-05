Чувствую здесь свою силу: внучка Виторгана работает в Израиле догситтером, а внук — официантом

Сын Эммануила Виторгана Максим и внуки Полина и Даниил перебрались в Израиль. 84-летний актер переживает за их карьеру, которая не очень хорошо складывается.

