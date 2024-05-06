Меня сожрали: Станислав Садальский рассказал почему его уволили с Первого канала

Стас Садальский обвинил Малышеву в своем увольнении с Первого канала

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Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил, что в его увольнении с Первого канала виновата телеведущая Елена Малышева.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki by Дмитрий Рожков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

В 2016 году Садальский вел программу "Таблетка". Ее закрыли через восемь месяцев. Шоу, за которое он получал 5 миллионов рублей в месяц, имело хорошие рейтинги и нравилось зрителям. Малышевой не понравилась такая конкуренция.

"Меня сожрала Елена Малышева. У нее же там целый свой медицинский бизнес, и конкурент на канале ей был не нужен. Малышева и обозлилась, подговорила всех, чтобы меня убрали", — сказал он.

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