Путешествия и космос: Равшана Куркова рассказала, что в детстве мечтала стать кем угодно, только не актрисой

Равшана Куркова, успешная актриса и мама двоих детей, в детстве даже не думала о карьере в кино.

Фото: YouTube канал Нам и не снилось by Скриншот видео YouTube канала Нам и не снилось is licensed under public domain