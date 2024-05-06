Путешествия и космос: Равшана Куркова рассказала, что в детстве мечтала стать кем угодно, только не актрисой

Равшана Куркова призналась, что в детстве мечтала стать рэпером

Равшана Куркова, успешная актриса и мама двоих детей, в детстве даже не думала о карьере в кино.

Фото: YouTube канал Нам и не снилось by Скриншот видео YouTube канала Нам и не снилось is licensed under public domain

Артистка рассказала, что ее мечты были то совсем приземленными, то в прямом смысле слова космическими: стать воспитательницей в детском саду, потом космонавтом и даже рэпером. Также звезду "Пищеблока" привлекали дальние странствия.

"В этом смысле я благодарна своей работе за возможность увидеть мир", — призналась Куркова, которая с удовольствием путешествует, когда делает перерывы в работе.

Актриса предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни, но известно, что у нее двое детей, дочь Самира и сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна.

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