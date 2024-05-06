Любуется и хочет, чтобы все сложилось: Анна Михалкова поздравила своих сыновей

Актриса Анна Михалкова долгое время не публиковала посты в соцсетях, но вчера и сегодня она неожиданно показала своих взрослых сыновей Андрея и Сергея, у которых дни рождения идут один за другим.
"Я хочу, чтобы у тебя в жизни все сложилось. Я хочу, чтобы ты хотя бы иногда чувствовал себя ребенком. Я хочу, чтобы ты встречал людей, с которыми тебе будет, о чем размышлять", — написала Анна поздравляя Андрея, которому исполнилось 24 года.
Сегодня дочь режиссера Никиты Михалкова обратилась с пожеланиями по случаю 23-летия к младшему сыну от ее мужа Альберта Бакова.
"Я просто любуюсь тобой и твоими успехами, твоим взрослением и твоей жизнью", — обратилась она к младшему сыну.
Помимо двух сыновей у Анны михалковой есть еще младшая дочь Лидия.
Ранее Правда.ру писала, что сына Николаса Кейджа Уэстона обвинили в нападении на собственную мать
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.