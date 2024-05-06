Избил и сбежал: Сын Николаса Кейджа Уэстон напал на свою 56-летнюю мать

Сына Николаса Кейджа Уэстона обвинили в нападении на собственную мать

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

33-летний Уэстон Кейдж, сын американского актера Николаса Кейджа, подозревается в избиении своей 56-летней матери Кристины Фултон, которую заметили с синяком и царапинами на лице около паркомата.

Фото: flickr.com by николас Генин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Сообщается, что ссора, закончившаяся нападением, произошла в доме женщины. Когда туда прибыла полиция, Кейджа-младшего там уже не оказалось, но в полицейский отчет он внесен как подозреваемый. Его могут обвинить в тяжком уголовном преступлении.

Кристина Фултон, которой пришлось вызывать медиков, отказалась от госпитализации и отрицает обвинения в адрес сына. Женщина также требует неразглашения информации о происшествии.

Не все чисто и экс-женой Уэстона, которая по словам родственников присвоила крупную сумму денег и запретила Кейджу-младшему общаться с его дочерями-близнецами. Этот запрет собираются обжаловать в суде.

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