Возвращение Гарри Поттера: Джоан Роулинг объявила, что готовит для читателей шесть новых книг

Джоан Роулинг объявила, что выпустит шесть новых книг

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Английская писательница Джоан Роулинг, автор многотомника про Гарри Поттера, собирается выпустить шесть новых книг. Она планирует продолжить серию детективов о Корморане Страйке, а также написать еще три книги, жанр которых пока не раскрыла.

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"У меня есть книга, которую я сейчас пишу. Впереди еще две о Страйке, а потом еще три книги, до которых я очень хочу добраться", — рассказала Роулинг в интервью The Times.

Роулинг призналась, что история о волшебнике Гарри Поттере родилась в тяжелый период ее жизни. Несмотря на то, что ей было жаль заканчивать волшебное повествование, она довольна тем, как все закончилось.

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