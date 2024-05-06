Возвращение Гарри Поттера: Джоан Роулинг объявила, что готовит для читателей шесть новых книг

Английская писательница Джоан Роулинг, автор многотомника про Гарри Поттера, собирается выпустить шесть новых книг. Она планирует продолжить серию детективов о Корморане Страйке, а также написать еще три книги, жанр которых пока не раскрыла.
"У меня есть книга, которую я сейчас пишу. Впереди еще две о Страйке, а потом еще три книги, до которых я очень хочу добраться", — рассказала Роулинг в интервью The Times.
Роулинг призналась, что история о волшебнике Гарри Поттере родилась в тяжелый период ее жизни. Несмотря на то, что ей было жаль заканчивать волшебное повествование, она довольна тем, как все закончилось.
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