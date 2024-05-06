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Возвращение Гарри Поттера: Джоан Роулинг объявила, что готовит для читателей шесть новых книг

Джоан Роулинг объявила, что выпустит шесть новых книг

1:01
Кино

Английская писательница Джоан Роулинг, автор многотомника про Гарри Поттера, собирается выпустить шесть новых книг. Она планирует продолжить серию детективов о Корморане Страйке, а также написать еще три книги, жанр которых пока не раскрыла.

Джоан Роулинг объявила, что выпустит шесть новых книг
Фото: YouTube канал Тизер ПРО by Скриншот видео YouTube канала Тизер ПРО is licensed under public domain

"У меня есть книга, которую я сейчас пишу. Впереди еще две о Страйке, а потом еще три книги, до которых я очень хочу добраться", — рассказала Роулинг в интервью The Times.

Роулинг призналась, что история о волшебнике Гарри Поттере родилась в тяжелый период ее жизни. Несмотря на то, что ей было жаль заканчивать волшебное повествование, она довольна тем, как все закончилось.

В 2026 году выйдет сериал о юном маге, а скоро появятся аудиокниги о "Мальчике, который выжил" с участием более сотни актеров озвучки.

Ранее Правда.ру писала, мрачные персонажи плохо влияют на психику Райана Гослинга. 

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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