Ничто не заставит окунуться во мрак: Райан Гослинг рассказал, почему отказался от мрачных ролей

В интервью The Wall Street Journal американский актер Райан Гослинг признался, что перед съёмками "Ла-Ла Ленда" отказался от ролей мрачных персонажей.
Это могло повлиять на его психологическое состояние, что отразилось бы на жене и детях. Поэтому последние свои роли он выбирал исходя из пожеланий семьи.
"Я уже не соглашаюсь на проекты, которые заставят меня окунуться во мрак. Я руководствуюсь тем, что будет хорошо не только для меня, но и для всей моей семьи. Мы принимаем решения вместе с Евой, и семья для нас всегда во главе угла".
Сейчас актеру 43 года, он женат на актрисе Еве Мендес, с которой воспитывает двух дочерей. Ранее он сыграл мрачных главных героев в фильмах "Бегущий по лезвию 2049" и "Человек на Луне".
Ранее Правда.ру писала, что Райан Гослинг на смертном одре будет думать о Еве.
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