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Ничто не заставит окунуться во мрак: Райан Гослинг рассказал, почему отказался от мрачных ролей

Райан Гослинг заявил, что мрачные персонажи плохо влияют на его психику

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Кино

В интервью The Wall Street Journal американский актер Райан Гослинг признался, что перед съёмками "Ла-Ла Ленда" отказался от ролей мрачных персонажей.

Райан Гослинг заявил, что мрачные персонажи плохо влияют на его психику
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Это могло повлиять на его психологическое состояние, что отразилось бы на жене и детях. Поэтому последние свои роли он выбирал исходя из пожеланий семьи.

"Я уже не соглашаюсь на проекты, которые заставят меня окунуться во мрак. Я руководствуюсь тем, что будет хорошо не только для меня, но и для всей моей семьи. Мы принимаем решения вместе с Евой, и семья для нас всегда во главе угла".

Сейчас актеру 43 года, он женат на актрисе Еве Мендес, с которой воспитывает двух дочерей. Ранее он сыграл мрачных главных героев в фильмах "Бегущий по лезвию 2049" и "Человек на Луне".

Ранее Правда.ру писала, что Райан Гослинг на смертном одре будет думать о Еве.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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