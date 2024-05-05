Ничто не заставит окунуться во мрак: Райан Гослинг рассказал, почему отказался от мрачных ролей

Райан Гослинг заявил, что мрачные персонажи плохо влияют на его психику

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

В интервью The Wall Street Journal американский актер Райан Гослинг признался, что перед съёмками "Ла-Ла Ленда" отказался от ролей мрачных персонажей.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Это могло повлиять на его психологическое состояние, что отразилось бы на жене и детях. Поэтому последние свои роли он выбирал исходя из пожеланий семьи.

"Я уже не соглашаюсь на проекты, которые заставят меня окунуться во мрак. Я руководствуюсь тем, что будет хорошо не только для меня, но и для всей моей семьи. Мы принимаем решения вместе с Евой, и семья для нас всегда во главе угла".

Сейчас актеру 43 года, он женат на актрисе Еве Мендес, с которой воспитывает двух дочерей. Ранее он сыграл мрачных главных героев в фильмах "Бегущий по лезвию 2049" и "Человек на Луне".

Ранее Правда.ру писала, что Райан Гослинг на смертном одре будет думать о Еве.