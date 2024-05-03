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Ева и девочки на первом месте: Райан Гослинг смотрит на вещи в перспективе грядущей смерти

Райан Гослинг признался, что на смертном одре будет думать о Еве

1:04
Кино

Во время недавнего интервью для Men's Health Райан Гослинг поделился, что думая о будущем, он представляет, какие вещи будут важными для него на смертном одре. Актер признался, что "в первую очередь всегда обращается мыслями к семье".

Райан Гослинг признался, что на смертном одре будет думать о Еве
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

"Я не думаю, что буду сожалеть о чем-либо в профессиональном плане. Но что касается Евы и девочек, то они на первом месте. Возможно, это не очень хорошо представлять, что я нахожусь на "смертном одре ", но для меня это полезно. Это позволяет взглянуть на вещи в перспективе ", — пояснил актер.

Райан Гослинг и Ева Мендес познакомились в 2011 году на съемках "Места за соснами". Неясно, связывала ли пара когда-либо себя узами брака, но за 13 лет отношений у них родились две дочери, 9-летняя Эсмеральда и 7-летняя Амада.

Ранее Правда.ру писала, что Николь кидман пошла бы за Томом Крузом на край земли, актриса до сих пор страдает из-за развода.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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