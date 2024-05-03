Ева и девочки на первом месте: Райан Гослинг смотрит на вещи в перспективе грядущей смерти

Райан Гослинг признался, что на смертном одре будет думать о Еве

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Во время недавнего интервью для Men's Health Райан Гослинг поделился, что думая о будущем, он представляет, какие вещи будут важными для него на смертном одре. Актер признался, что "в первую очередь всегда обращается мыслями к семье".

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

"Я не думаю, что буду сожалеть о чем-либо в профессиональном плане. Но что касается Евы и девочек, то они на первом месте. Возможно, это не очень хорошо представлять, что я нахожусь на "смертном одре ", но для меня это полезно. Это позволяет взглянуть на вещи в перспективе ", — пояснил актер.

Райан Гослинг и Ева Мендес познакомились в 2011 году на съемках "Места за соснами". Неясно, связывала ли пара когда-либо себя узами брака, но за 13 лет отношений у них родились две дочери, 9-летняя Эсмеральда и 7-летняя Амада.

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