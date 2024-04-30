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Пошла бы за ним на край земли: Николь Кидман до сих пор страдает из-за развода с Томом Крузом

Том Круз лишил Николь Кидман радости от получения премии "Оскар"

1:54
Кино

Спустя 23 года после развода Николь Кидман все еще избегает бывшего мужа Тома Круза. В одном из интервью актриса вспомнила, что "Оскар" за главную роль в фильме "Часы" не принес ей особой радости из-за переживаний по поводу развода. Николь даже пропустила торжественную вечеринку.

Том Круз лишил Николь Кидман радости от получения премии "Оскар"
Фото: YouTube канал Журнал "Советское Кино" & "Зеркало Экрана" by Скриншот видео YouTube канала Журнал "Советское Кино" & "Зеркало Экрана" is licensed under public domain

"Я пошла домой и заказала еду. Я сидела на полу отеля, ела картошку фри и гамбургер со своей семьей и потом пошла спать. И вот тогда меня осенило: мне нужно найти свою любовь, мне нужна любовь в моей жизни", — вспоминала актириса.

Круз и Кидман казались идеальной парой. Все одиннадцать лет брака они не уставали признаваться друг другу в любви на публике, мечтали стать родителями, но так и не обзавелись детьми, у них двое усыновленных — Изабелла и Коннор.

О расставании заявил Круз в 2001 году, что удивило не только поклонников, но и стало ударом для Николь. Пара так и не раскрыла причины своего развода. Кидман часто говорит о том, как тяжело переживала и искала пути исцеления.

"Я думала, наша совместная жизнь была идеальной. Мне потребовалось очень много времени, чтобы исцелиться. Это был шок для моего организма. Я бы пошла за ним на край земли… Я была совершенно поражена — я влюбилась безумно, страстно", — делилась воспоминаниями с DuJour Magazine актриса.

Спустя два года после расставания актриса встретила музыканта Кита Урбана, с которым счастлива уже 18 лет. Пара воспитывает двоих дочерей. Старшую Николь родила сама, а младшую выносила суррогатная мать.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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