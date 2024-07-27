Перед началом "Дэдпула и Росомахи" могли бы показывать фейковый фильм о полицейских

Актёр Райан Рейнольдс предлагал снять фейковый фильм для защиты "Дэдпула и Росомахи" от спойлеров. Об этом пишет издание Variety.
Идея исполнителя роли Дэдпула заключалась в создании картины под названием "Альфа-коп", которая была бы некачественной. По сюжету двое мужчин обладали бы одним мозг. Впоследствии они стали бы полицейскими. При этом Райан Рейнольдс предлагал по прошествии пяти минут от начала фейкового фильма начинать показ "Дэдпула и Росомахи".
Премьера проекта Шона Леви состоялась 26 июля. Согласно сюжету, правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.
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