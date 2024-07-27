Перед началом "Дэдпула и Росомахи" могли бы показывать фейковый фильм о полицейских

Райан Рейнольдс хотел снять фейковый фильм, чтобы защитить "Дэдпула и Росомаху"

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Райан Рейнольдс предлагал снять фейковый фильм для защиты "Дэдпула и Росомахи" от спойлеров. Об этом пишет издание Variety.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Идея исполнителя роли Дэдпула заключалась в создании картины под названием "Альфа-коп", которая была бы некачественной. По сюжету двое мужчин обладали бы одним мозг. Впоследствии они стали бы полицейскими. При этом Райан Рейнольдс предлагал по прошествии пяти минут от начала фейкового фильма начинать показ "Дэдпула и Росомахи".

Премьера проекта Шона Леви состоялась 26 июля. Согласно сюжету, правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.