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Перед началом "Дэдпула и Росомахи" могли бы показывать фейковый фильм о полицейских

Райан Рейнольдс хотел снять фейковый фильм, чтобы защитить "Дэдпула и Росомаху"

0:46
Кино

Актёр Райан Рейнольдс предлагал снять фейковый фильм для защиты "Дэдпула и Росомахи" от спойлеров. Об этом пишет издание Variety.

Райан Рейнольдс хотел снять фейковый фильм, чтобы защитить "Дэдпула и Росомаху"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Идея исполнителя роли Дэдпула заключалась в создании картины под названием "Альфа-коп", которая была бы некачественной. По сюжету двое мужчин обладали бы одним мозг. Впоследствии они стали бы полицейскими. При этом Райан Рейнольдс предлагал по прошествии пяти минут от начала фейкового фильма начинать показ "Дэдпула и Росомахи".

Премьера проекта Шона Леви состоялась 26 июля. Согласно сюжету, правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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