Мир гедонизма, насилия и острых ощущений: Кристен Стюарт снова попадет к вампирам в триллере "Плоть богов"

Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют супругов в новом вампирском триллере

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют главные роли в новом фильме режиссера "Мэнди" Паноса Косматоса "Плоть богов" ("Flesh of the Gods").

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.



Сценарий к триллеру подготовили Эндрю Кевин Уолкер ("Убийца") и Панос Косматос. Среди продюсеров — Адам МакКэй, Бетси Кох и Оскар Айзек.

Фильм рассказывает о супругах Рауле и Алекс эпохи 80-х, которые покидая роскошный небоскреб опускаются в залитый огнями Лос-Анджелес и погружаются в "мир гедонизма, насилия и острых ощущений". Знакомство с таинственной Безымянной и ее свитой открывает им доступ в загадочный мир, где фантазии переплетаются с ночными кошмарами.

Съемки начнутся в текущем году. Создатели обещают незабываемое путешествие "по сверкающему сердцу ада" и обещают, что фильм соединит в себе поп-культуру, моду, музыку и кинематограф.

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