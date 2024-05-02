Дешевая шутка: зрителям не понравились насмешки над Джонни Деппом в фильме "Каскадеры"

Фильм "Каскадеры" с Райаном Гослингом раскритиковали за шутки про Джонни Деппа

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Фильм "Каскадеры" с Райаном Гослингом и Эмили Блант подвергся критике за шутки про Джонни Деппа и его бывшую жену Эмбер Херд.

Фото: YouTube канал История одного вокалиста by Скриншот видео YouTube канала История одного вокалиста is licensed under public domain

В одной из сцен продюсер заходит в трейлер к режиссеру (в исполнении Эмили Блант) и говорит:

"Все выглядит так, будто Джонни и Эмбер были здесь".

Зрители раскритиковали эту шутку в социальных сетях, написав, что шутка о домашнем насилии, которому подверглась Эмбер со стороны Джонни не смешная. Другой пользователь отметил, что авторы фильма "Каскадеры" позволили себе дешевую репризу про Эмбер и Джонни, и спросил, что смешного в домашнем насилии.

"Почему они пишут такие сценарии? Отвратительная работа", — отметил один из пользователей.

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