Дешевая шутка: зрителям не понравились насмешки над Джонни Деппом в фильме "Каскадеры"

Фильм "Каскадеры" с Райаном Гослингом и Эмили Блант подвергся критике за шутки про Джонни Деппа и его бывшую жену Эмбер Херд.
В одной из сцен продюсер заходит в трейлер к режиссеру (в исполнении Эмили Блант) и говорит:
"Все выглядит так, будто Джонни и Эмбер были здесь".
Зрители раскритиковали эту шутку в социальных сетях, написав, что шутка о домашнем насилии, которому подверглась Эмбер со стороны Джонни не смешная. Другой пользователь отметил, что авторы фильма "Каскадеры" позволили себе дешевую репризу про Эмбер и Джонни, и спросил, что смешного в домашнем насилии.
"Почему они пишут такие сценарии? Отвратительная работа", — отметил один из пользователей.
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