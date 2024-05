Представит Зураба миру: Павел Воля рассказал, как назовет своего третьего ребенка

Одна из самых известных и крепких пар российского медиапространства бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева и Павел Воля, сыгравший роль секретаря в современной адаптации "Служебного романа", поделились в соцсетях своими планами. Спортсменка сообщила подписчикам, что хочет родить третьего ребенка.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.