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Представит Зураба миру: Павел Воля рассказал, как назовет своего третьего ребенка

Павел Воля сообщил, что назовет второго сына Зурабом

Кино

Одна из самых известных и крепких пар российского медиапространства бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева и Павел Воля, сыгравший роль секретаря в современной адаптации "Служебного романа", поделились в соцсетях своими планами. Спортсменка сообщила подписчикам, что хочет родить третьего ребенка.

Павел Воля сообщил, что назовет второго сына Зурабом
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

У читателей ее блога сразу же возник вопрос, как они хотели бы назвать своего малыша. За жену ответил Павел. Его ответ немного удивил, но учитывая огромный опыт телеведущего в комедии, неизвестно, стоит ли воспринимать эти слова всерьез.

"Друзья мои, давайте, мы сначала родим, а потом уже представим Зураба миру", — написал юморист.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева в прошлом году отметили 11 лет брака. У них двое детей: сын Роберт, родившийся 14 мая 2013 года, и дочь София, появившаяся на свет 6 мая 2015 года.

Ранее Правда.ру писала, что Марго Овсянникова из "Содержанок" рискнула делать пластику у оскандалившегося хирурга Киркорова.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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