Представит Зураба миру: Павел Воля рассказал, как назовет своего третьего ребенка

Одна из самых известных и крепких пар российского медиапространства бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева и Павел Воля, сыгравший роль секретаря в современной адаптации "Служебного романа", поделились в соцсетях своими планами. Спортсменка сообщила подписчикам, что хочет родить третьего ребенка.
У читателей ее блога сразу же возник вопрос, как они хотели бы назвать своего малыша. За жену ответил Павел. Его ответ немного удивил, но учитывая огромный опыт телеведущего в комедии, неизвестно, стоит ли воспринимать эти слова всерьез.
"Друзья мои, давайте, мы сначала родим, а потом уже представим Зураба миру", — написал юморист.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева в прошлом году отметили 11 лет брака. У них двое детей: сын Роберт, родившийся 14 мая 2013 года, и дочь София, появившаяся на свет 6 мая 2015 года.
Ранее Правда.ру писала, что Марго Овсянникова из "Содержанок" рискнула делать пластику у оскандалившегося хирурга Киркорова.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.