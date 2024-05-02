"Будем колдовать": Марго Овсянникова из "Содержанок" рискнула делать пластику у оскандалившегося хирурга Киркорова

Марго Овсянникова, звезда "Содержанок", по рекомендации Филиппа Киркорова обратилась к оскандалившемуся пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. В социальных сетях актриса поделилась своими волнениями и рассказала, что готовится к операции.
"Я на консультации у хирурга — Тимура Хайдарова. Волнуюсь, но Король же сказал, что нужно что-то менять", — поделилась актриса, признавшись, что уже с нетерпением ждет операции.
Хайдаров заверил Овсянникову в том, что она выглядит идеально, но добавил, что раз Киркоров настаивает на изменениях, то стоит прислушаться к его мнению.
"Честно, я бы ничего не трогал. Ты мне на ушко нашепчешь перед операционной, что где будем колдовать — где добавлять, где убавлять", — прокомментировал Тимур Хайдаров.
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