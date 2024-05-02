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"Будем колдовать": Марго Овсянникова из "Содержанок" рискнула делать пластику у оскандалившегося хирурга Киркорова

Марго Овсянникова из Дома-2 сообщила, что будет оперироваться у Тимура Хайдарова

0:59
Кино

Марго Овсянникова, звезда "Содержанок", по рекомендации Филиппа Киркорова обратилась к оскандалившемуся пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. В социальных сетях актриса поделилась своими волнениями и рассказала, что готовится к операции.

"Я на консультации у хирурга — Тимура Хайдарова. Волнуюсь, но Король же сказал, что нужно что-то менять", — поделилась актриса, признавшись, что уже с нетерпением ждет операции.

Хайдаров заверил Овсянникову в том, что она выглядит идеально, но добавил, что раз Киркоров настаивает на изменениях, то стоит прислушаться к его мнению.

"Честно, я бы ничего не трогал. Ты мне на ушко нашепчешь перед операционной, что где будем колдовать — где добавлять, где убавлять", — прокомментировал Тимур Хайдаров.

Ранее Правда.ру писала, что Тимура Родригеза сразила звездная болезнь после шоу "Маска"

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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