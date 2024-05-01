Водил в их спальню любовниц: Тимура Родригеза сразила звездная болезнь после шоу "Маска"

Шоумен Тимур Родригез развелся с матерью его двоих сыновей из-за измен

1:31 Your browser does not support the audio element. Кино

В сентябре 2023 года Тимур Родригез публично объявил о разводе с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Прошел почти год после их расставания и только сейчас стала известна причина развода.

Фото: YouTube канал Тимур Родригез by Скриншот видео YouTube канала Тимур Родригез is licensed under public domain

Подруга Девочкиной рассказала, что дом Родригезов однажды обокрали, и по мнению Анны, это не было случайностью, потому что Тимур водил туда кого попало.

"Аня считает, что всему виной звездная болезнь. Говорит, после появления в шоу "Маска" популярность ударила ему в голову, появилась вседозволенность. Когда Ани не было дома, он водил в их спальню любовниц.", — рассказала приятельница жены Тимура Родригеза.

Знакомый Девочкиной подтвердил, что супруги разошлись из-за измен Родригеза. По его словам, Анна тяжело переживает развод, поскольку "предательство и измены довели ее". Сейчас ее поддерживают дети.

"Ане тяжело было терпеть измены. Тимура постоянно не было дома. Это уже была не семья, а отношения на расстоянии. Сейчас у Тимура серьезный роман с Катей Кабак. Но помимо Кати, насколько я знаю, у Тимура еще есть интрижки. Сколько там сейчас вокруг него девушек крутится — сложно сказать", — поделился мужчина.

Ранее Правда.ру писала, что Никита Панфилов узнал об измене жены от маленького сына: "Буду слушаться маму, папу и дядю".