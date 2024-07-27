Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Похудение на каждом шагу: эффективная ходьба для отличной фигуры
Карты "Мир" могут заменить Visa и Mastercard в Мьянме
Инженеры запустили в производство новый беспилотник МиС-35
Найдены перспективы использования китайского гриба в медицине
Водителям рассказали, зачем брать в автомобиль пилочку для ногтей
Команда Overwatch 2 исследует возможность возвращения режима 6 на 6
Как создать эффект выгоревших на солнце волос: секреты профессионального окрашивания
Президент SK Group предостерегает NVIDIA от слишком больших надежд на ИИ
Директора частной клиники обвинили в мошенничестве с ОМС
Amazon готовит приквел сериала "Пацаны" про Солдатика и Грозу

Сериал "Пацаны" получит приквел "Восхождение Vought"

0:45
Кино

Стриминговый сервис Amazon начал производство сериала "Vought Rising" ("Восхождение Vought"), приквела супергеройской ленты "Пацаны". Об этом пишет портал Deadline.

Сериал "Пацаны" получит приквел "Восхождение Vought"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Известно, что в качестве шоураннера выступит продюсер "Пацанов" Пол Греллонг. В проекте примут участие Дженсен Эклс, Ая Кэш и другие актёры. Количество сезонов и дата выхода пока не сообщается.

Действие "Восхождения Vought" будет разворачиваться в Нью-Йорке 1950-х годов. Главными героями станут Солдатик и Гроза. Картина во многом будет посвящена становлению компании Vought. Она занимает лидирующие позиции среди наиболее влиятельных корпораций по сюжету оригинального сериала.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Последние материалы
Команда Overwatch 2 исследует возможность возвращения режима 6 на 6
Как создать эффект выгоревших на солнце волос: секреты профессионального окрашивания
Президент SK Group предостерегает NVIDIA от слишком больших надежд на ИИ
Директора частной клиники обвинили в мошенничестве с ОМС
Экстрасенс Фатима Хадуева предрекла переговоры России и Украины осенью
Собчак и Богомолов раскритиковали открытие Олимпиады
Штрафы за мяту на даче? Это не соответствует действительности. Разбираемся
Куда поехать в бархатный сезон без больших затрат? 4 бюджетных варианта
Как правильно выбирать яйца в магазине: советы опытных хозяек
State Street выплатит $7,5 млн за нарушение санкций против России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников