Amazon готовит приквел сериала "Пацаны" про Солдатика и Грозу

Сериал "Пацаны" получит приквел "Восхождение Vought"

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Стриминговый сервис Amazon начал производство сериала "Vought Rising" ("Восхождение Vought"), приквела супергеройской ленты "Пацаны". Об этом пишет портал Deadline.

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Известно, что в качестве шоураннера выступит продюсер "Пацанов" Пол Греллонг. В проекте примут участие Дженсен Эклс, Ая Кэш и другие актёры. Количество сезонов и дата выхода пока не сообщается.

Действие "Восхождения Vought" будет разворачиваться в Нью-Йорке 1950-х годов. Главными героями станут Солдатик и Гроза. Картина во многом будет посвящена становлению компании Vought. Она занимает лидирующие позиции среди наиболее влиятельных корпораций по сюжету оригинального сериала.