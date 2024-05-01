Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына

Звезда сериала "Пес" Никита Панфилов признался, что про измену жены ему рассказал сын

Звезда сериала "Сладкая жизнь" Никита Панфилов был женат трижды и надеется, что последний брак с Ксенией станет для него последним.

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Актер рассказал историю своего второго брака, крах которого он очень тяжело переживал. Его жена Лада работала администратором "Армейского магазина". Едва познакомившись, он пригласил ее на свидание, а через год они поженились, появился сын Добрыня.

Но вечной любви не получилось. Все закончилось из-за отъезда Никиты в Киев на съемки сериала "Пес". Лада не захотела следовать за мужем и со временем просто нашла другого. Правда всплыла случайно из разговора с маленьким сыном.

"Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это Добрыня сказал: "Да, я буду слушаться маму, папу и дядю". Имени этого дяди я называть не буду", — подметил Никита Панфилов.

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