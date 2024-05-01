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Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына

Звезда сериала "Пес" Никита Панфилов признался, что про измену жены ему рассказал сын

Кино

Звезда сериала "Сладкая жизнь" Никита Панфилов был женат трижды и надеется, что последний брак с Ксенией станет для него последним.

Звезда сериала "Пес" Никита Панфилов признался, что про измену жены ему рассказал сын
Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение is licensed under public domain

Актер рассказал историю своего второго брака, крах которого он очень тяжело переживал. Его жена Лада работала администратором "Армейского магазина". Едва познакомившись, он пригласил ее на свидание, а через год они поженились, появился сын Добрыня.

Но вечной любви не получилось. Все закончилось из-за отъезда Никиты в Киев на съемки сериала "Пес". Лада не захотела следовать за мужем и со временем просто нашла другого. Правда всплыла случайно из разговора с маленьким сыном.

"Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это Добрыня сказал: "Да, я буду слушаться маму, папу и дядю". Имени этого дяди я называть не буду", — подметил Никита Панфилов.

Ранее Правда.ру писала о том, что Том Круз лишил Николь Кидман радости от получения премии "Оскар"

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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