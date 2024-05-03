Похожа на гуманоида: Татьяна Васильева рассказала, как истребила свои волосы и брови

Татьяна Васильева призналась, что никогда не была довольна своей внешностью

Татьяна Васильева рассказала, что никогда не была довольна своей внешностью. Она сообщила, что в 25 лет поседела и серьезно пострадала от желания выглядеть лучше.

Фото: YouTube канал Лера в Большом Городе by Скриншот видео YouTube канала Лера в Большом Городе is licensed under public domain

"Начала краситься ацетонами всякими, перекисями. Испоганила себе все волосы, они дальше просто не могли никак существовать. Я их истребила. Точно так же, как брови истребила, когда их все выдернула. У меня не было ничего. Похожа на Алешеньку — гуманоида, которого нашли в канаве", — объяснила Васильева.

Актриса призналась, что делала пластику, но это не принесло ей удовлетворения. Эти комплексы по поводу внешности остались еще с детства, когда она считала себя большой, высокой и страшной. Будущая актриса обижалась на сверстников, которые не обращали на нее внимания. Все школьные годы Татьяна просидела на задней парте.

"Я себя красивой считаю — только, когда я на сцене", — объяснила Васильева.

При этом Татьяна Васильева умеет себя подать, имеет собственный стиль и бездну обаяния и таланта, что сделало ее любимой и очень востребованной актрисой.

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