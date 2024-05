Похожа на гуманоида: Татьяна Васильева рассказала, как истребила свои волосы и брови

Татьяна Васильева рассказала, что никогда не была довольна своей внешностью. Она сообщила, что в 25 лет поседела и серьезно пострадала от желания выглядеть лучше.

Фото: YouTube канал Лера в Большом Городе by Скриншот видео YouTube канала Лера в Большом Городе is licensed under public domain