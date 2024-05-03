"Ревновать к Насте Задорожной – смешно": Наталья Варлей высмеяла Настю Задорожную в новой "Кавказской пленнице!"

Наталья Варлей заявила, что зрители плюются от римейков советских комедий

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Наталья Варлей критически отозвалась о современных фильмах-римейках, считая, что они снимаются только потому что у нынешних режиссеров не хватает собственных идей и хороших сценариев.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain

"Сейчас все фильмы, как правило, снимают ради денег, а зрители потом плюются. Один из новых фильмов "Вий" — тоже кошмар", — добавила актриса.

Актриса заявила, что не видит смысла в жалких переделках известных советских картин, таких как "Кавказская пленница". Она считает, что новые версии не выдерживают сравнения с оригиналами, и уж ревновать к современным актрисам точно не стоит.

"Очень долго не хотела смотреть ремейк "Кавказской пленницы", потому что ревновала. А когда посмотрела, поняла — ревновать не к чему. Сценарий — не смешной. И все остальное — тоже. Ревновать к новой Нине — Насте Задорожной - смешно", — поделилась мнением звезда.

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