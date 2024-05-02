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Кидалась в сына карандашами: Орбакайте пришлось расстаться с няней детей после скандала

Кристина Орбакайте столкнулась с предательством няни ее детей во время развода

1:32
Кино

Во время бракоразводного процесса с Русланом Байсаровым Кристина Орбакайте столкнулась с предательством няни их сына Дени.

Кристина Орбакайте столкнулась с предательством няни ее детей во время развода
Фото: commons.wikimedia.org by IMaxTrend is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

По словам адвоката певицы Татьяны Акимцевой, Надежда Левчук лгала про Кристину и выступала против нее в суде. Возможно, она боялась потерять работу, если мальчика увезут в Америку.

Но и Байсаров-старший признавал, что няня была странной. При этом хвалил ее и благодарил за работу, что неудивительно: ведь она приняла его сторону в суде. С другой стороны однажды Руслан проговорился, что она кидала в Дени карандашами, когда тот отказывался делать домашнее задание.

Кристина Орбакайте известна не только как певица, но и актриса: в ее фильмографии ленты "Виват, гардемарины!", "Лимита", трилогии "Любовь-морковь", сериал "Московская сага".

Артистка больше не общается с Левчук, но подписчики до сих пор вспоминают эту историю и поражаются, как таких людей допускают к работе с детьми.

"Если такие няни умудряются к звездам устроиться, то как вообще обычным семьям быть? Страх берет за детей в наше отсутствие", "Как можно вообще так с чужими детьми обращаться? Хватает же наглости", — пишут россияне на просторах социальных сетей.

Ранее Правда. ру писала, что Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына: "Буду слушаться маму, папу и дядю".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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