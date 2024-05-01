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Не пью пять лет, это важная веха: Энн Хэтэуэй рассказала, почему завязала с алкоголем

Энн Хэтэуэй призналась, что пила, чтобы справляться со стрессом

1:38
Кино

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй не часто делится подробностями личной жизни, но в новом интервью New York Times она рассказала, что уже более пяти лет не употребляет алкоголь и считает это важной вехой.

Энн Хэтэуэй призналась, что пила, чтобы справляться со стрессом
Фото: YouTube канал Kinolink BY by Скриншот видео YouTube канала Kinolink BY is licensed under public domain

Когда 41-летнюю Хэтэуэй спросили про средний возраст и знаковый 40-летний юбилей, она ответила, что не воспринимает это настолько серьезно. Есть много других вещей, которые она определяет как вехи.

"Обычно я не говорю об этом, но я не пью больше пяти лет. Для меня это важная веха ".

Хэтэуэй объяснила, что сильно подвержена тревожным состояниям и на вопрос является ли выпивка способом справиться со стрессом ответила: "Вероятно".

Еще в январе 2019 года на ток-шоу Эллен ДеДженерес Хэтэуэй откровенно рассказала о своем пристрастии к алкоголю, сказав ведущей, что решение бросить пить во многом связано с ее 8-летним сыном Джонатаном от Адама Шульмана. Ей не хочется, чтобы ребенок это видел.

В апрельском интервью Tatler того же года Энн призналась, что, если бы не занялась актерством, то скорее всего, стала бы алкоголичкой.

"Моя проблема в том, что я просто люблю это. Очень сильно", - призналась она.

Позже актриса добавила, что она не из тех людей, кто может потягивать бокал вина в течение всего вечера.

Ранее Правда.ру писала: "Пошла бы за ним на край земли", Николь Кидман до сих пор страдает из-за развода с Томом Крузом

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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