Не пью пять лет, это важная веха: Энн Хэтэуэй рассказала, почему завязала с алкоголем

Your browser does not support the audio element.

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй не часто делится подробностями личной жизни, но в новом интервью New York Times она рассказала, что уже более пяти лет не употребляет алкоголь и считает это важной вехой.

Фото: YouTube канал Kinolink BY by Скриншот видео YouTube канала Kinolink BY is licensed under public domain