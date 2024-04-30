В окружении противника и при смерти: адвоката Михаила Ефремова не могут эвакуировать с передовой

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попал в окружение и находится при смерти в зоне СВО

1:30 Your browser does not support the audio element. Кино

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев серьезно ранен и не может выбраться из окружения в зоне спецоперации. Он уже больше года принимает активное участие в боевых действиях, служит в одном подразделении с мужем блогерши Елены Блиновской Алексеем.

Фото: YouTube канал Den Kap by Скриншот видео YouTube канала Den Kap is licensed under public domain

В задачи Пашаева входила поставка беспилотников и их сборка. Буднями своей службы он делился с подписчиками авторского Телеграм -канала. Нередко его группа выходила на передний край с целью разведки. Сегодня отряд, в котором находился адвокат, попал под обстрел ВСУ под Угледаром.

"Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия", — сообщил источник.

Врач, который с ними, помогает раненым и сумел приостановить кровь. Пашаев в сознании, но говорит с трудом. Группа уже несколько часов ждет коридора, чтобы их эвакуировали. Но обстановка крайне сложная.

Напомним, Эльман Пашаев получил широкую известность после провального процесса над актером Михаилом Ефремовым, когда во многом из-за сомнительных заявлений адвоката его подзащитный получил 7,5 лет лишения свободы.

Ранее Правда.ру раскрыла, как Том Круз лишил Николь Кидман радости от получения премии "Оскар"