Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянин, напавший на полицейского в самолете, получил 3,5 года условно
Эксперты рассказали, как выбрать страховку для детей
Киркоров о разрыве с семьей Пугачевой: рассказ о конфликте с Галкиным*
Защитите себя от тромбов: ТОП-3 продукта по версии кардиологов
Синие цветы для украшения сада
Кинологи дали ответ, почему нельзя наклоняться над собакой
Юрий Никулин сумел простыми словами объяснить, что такое счастье
Лучший 4-дневный сплит тренировок для похудения и наращивания мышечной массы
Актриса Екатерина Волкова рассказала, как ее дочь стимулировала роды с помощью вина
Я для нее — не папа: Алексей Барабаш рассказал, почему прекратил общение с дочерью

Актер Алексей Барабаш рассказал, почему "уступил" дочь отчиму

0:50
Кино

Российский актер Алексей Барабаш рассказал, что прекратил общение с дочерью от четвертого брака, потому что она счастлива в своей семье.

Актер Алексей Барабаш рассказал, почему "уступил" дочь отчиму
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Паршин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Алексей пояснил, что не хочет травмировать ее психику, напоминая о себе, и считает, что ребенок должен расти в полной семье. Поэтому он не берет ее даже на выходные, чтобы не нарушать психологический комфорт. Хотя дочь знает о существовании родного отца, ее это не беспокоит.

"Там сложилась прекрасная семья. Что я буду лезть и дергать бедного ребенка? Психологически я считаю, что это совсем неправильно. Я для нее — не папа. Меня это не ранит", — поделился актер.

Ранее Правда.ру писала каким напитком дочь Екатерины Волковой дважды стимулировала роды.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
Россия готова сбивать натовские дальнобойные ракеты ATACMS Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Последние материалы
Кинологи дали ответ, почему нельзя наклоняться над собакой
Юрий Никулин сумел простыми словами объяснить, что такое счастье
Лучший 4-дневный сплит тренировок для похудения и наращивания мышечной массы
Актриса Екатерина Волкова рассказала, как ее дочь стимулировала роды с помощью вина
Как избежать отказа по страховке: основные причины
Упавший на Берлин метеорит оказался самым быстро вращающимся из всех известных
Авиакомпании пришлось отменить рейс из-за напившегося пилота
Дизайнер объяснил, как выбрать вешалку в прихожую
Рекомендации дерматолога по изменению привычек для замедления процесса старения
Почему стоит посадить бадан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников