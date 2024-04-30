Я для нее — не папа: Алексей Барабаш рассказал, почему прекратил общение с дочерью

Актер Алексей Барабаш рассказал, почему "уступил" дочь отчиму

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Российский актер Алексей Барабаш рассказал, что прекратил общение с дочерью от четвертого брака, потому что она счастлива в своей семье.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Паршин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Алексей пояснил, что не хочет травмировать ее психику, напоминая о себе, и считает, что ребенок должен расти в полной семье. Поэтому он не берет ее даже на выходные, чтобы не нарушать психологический комфорт. Хотя дочь знает о существовании родного отца, ее это не беспокоит.

"Там сложилась прекрасная семья. Что я буду лезть и дергать бедного ребенка? Психологически я считаю, что это совсем неправильно. Я для нее — не папа. Меня это не ранит", — поделился актер.

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