Я для нее — не папа: Алексей Барабаш рассказал, почему прекратил общение с дочерью

Российский актер Алексей Барабаш рассказал, что прекратил общение с дочерью от четвертого брака, потому что она счастлива в своей семье.
Алексей пояснил, что не хочет травмировать ее психику, напоминая о себе, и считает, что ребенок должен расти в полной семье. Поэтому он не берет ее даже на выходные, чтобы не нарушать психологический комфорт. Хотя дочь знает о существовании родного отца, ее это не беспокоит.
"Там сложилась прекрасная семья. Что я буду лезть и дергать бедного ребенка? Психологически я считаю, что это совсем неправильно. Я для нее — не папа. Меня это не ранит", — поделился актер.
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