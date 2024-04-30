Екатерина Волкова раскрыла, что ее дочь дважды стимулировала роды этим напитком

Актриса Екатерина Волкова рассказала, как ее дочь стимулировала роды с помощью вина

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Скорая помощь" актриса Екатерина Волкова рассказала Лере Кудрявцевой, ведущей шоу "Звезды сошлись", о необычном способе стимулирования родов, к которому дважды прибегла ее дочь.

Фото: commons.wikimedia.org by Ерохин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Во время первой беременности накануне родов дочери Волковой Валерии захотелось мяса и вина. Екатерина не смогла отказать ее капризу, и после ужина с бокалом ночью начались роды. Так на свет появился первый внук актрисы — Тимофей.

Второй внук Платон, здоровенький малыш ростом 52 сантиметра и весом 3800, родился в замечательный день весеннего равноденствия на 42-й неделе беременности. В семье уже начали переживать по поводу поздних родов и Волкова предложила дочери снова выпить по бокалу. Удивительно, но и на этот раз вино помогло. Через несколько часов они были на пути в роддом.

"У нее все началось в три часа ночи, и в 6:05 она уже держала в руках моего второго внука", — поделилась радостью Волкова.

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