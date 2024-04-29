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Не могла дышать: Энн Хэтэуэй рассказала, как стресс влиял на неё в начале карьеры и как она научилась справляться с ним

Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удалось преодолеть хронический стресс

Кино

В подкасте "Интервью" The New York Times Энн Хэтэуэй рассказала о том, как стресс, который она испытывала в начале своей карьеры, влиял на нее. Она объяснила, что ей удавались роли "юных женщин, находящихся в состоянии хронической тревоги", потому что в реальной жизни она тоже была такой.

Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удалось преодолеть хронический стресс
Фото: flickr.com by Джон Харрисон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Обладательница шикарной улыбки вспоминала, как в то время она убеждала себя, что нужно принимать свой успех как должное и не думать постоянно о том, что может случиться нечто плохое. Ей приходилось повторять себе, что от стресса не умирают.

Но это было очень сложно, потому что, когда актриса восходила на вершины Голливуда, все вызывало у нее "соматический" стресс с психическими и физическими симптомами. Она буквально не могла дышать. Похоже, что юную актрису преследовали панические атаки.

Однако годы спустя кинозвезда смогла изменить свое мышление. Теперь, когда ей за 40 и она мать двух маленьких мальчиков, Энн научилась "исцелять" свое беспокойство и "не переживать его заново".

"Я много работаю над тем, чтобы быть просто в моменте. Я более благодарна себе, уверена в собственных силах и меньше боюсь того, что что-то не получится", поделилась Энн Хэтэуэй.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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