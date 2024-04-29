В подкасте "Интервью" The New York Times Энн Хэтэуэй рассказала о том, как стресс, который она испытывала в начале своей карьеры, влиял на нее. Она объяснила, что ей удавались роли "юных женщин, находящихся в состоянии хронической тревоги", потому что в реальной жизни она тоже была такой.
Обладательница шикарной улыбки вспоминала, как в то время она убеждала себя, что нужно принимать свой успех как должное и не думать постоянно о том, что может случиться нечто плохое. Ей приходилось повторять себе, что от стресса не умирают.
Но это было очень сложно, потому что, когда актриса восходила на вершины Голливуда, все вызывало у нее "соматический" стресс с психическими и физическими симптомами. Она буквально не могла дышать. Похоже, что юную актрису преследовали панические атаки.
Однако годы спустя кинозвезда смогла изменить свое мышление. Теперь, когда ей за 40 и она мать двух маленьких мальчиков, Энн научилась "исцелять" свое беспокойство и "не переживать его заново".
"Я много работаю над тем, чтобы быть просто в моменте. Я более благодарна себе, уверена в собственных силах и меньше боюсь того, что что-то не получится", поделилась Энн Хэтэуэй.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.