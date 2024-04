Не могла дышать: Энн Хэтэуэй рассказала, как стресс влиял на неё в начале карьеры и как она научилась справляться с ним

В подкасте "Интервью" The New York Times Энн Хэтэуэй рассказала о том, как стресс, который она испытывала в начале своей карьеры, влиял на нее. Она объяснила, что ей удавались роли "юных женщин, находящихся в состоянии хронической тревоги", потому что в реальной жизни она тоже была такой.

Фото: flickr.com by Джон Харрисон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.