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Марк Эйдельштейн рассказал, как его побили актрисы на съёмках фильма "Сто лет тому вперёд"

Марк Эйдельштейн о съёмках "Сто лет тому вперёд": "Я получил по лицу от девчонок"

1:59
Кино

Марк Эйдельштейн, исполнитель роли Коли Герасимова в новом фильме "Сто лет тому вперёд", рассказал, как его побили две коллеги на съёмках картины. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

Марк Эйдельштейн о съёмках "Сто лет тому вперёд": "Я получил по лицу от девчонок"
Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Марк Эйдельштейн сообщил, что в фильме была сцена, когда его персонажа должны были ударить по лицу Дарья Верещагина (Алиса Селезнёва) и Софья Цибирева (Алтухина).

"И вот мы снимали большую, сложную экшн-сцену одним кадром. <...> Заканчивается сцена тем, что девчонки меня бьют по лицу. И я, как человек, учившийся в театральном институте, думаю: "Ну сейчас то-сё, "подворуемся", камера, перекрытие... <...> Подходит эта сцена... Я спрашиваю: "Саш, как мне реагировать?". А он: "Как? Ну как ударят, так и реагируй". Я такой: "В смысле?!", — рассказал актёр в ходе встречи с творческой группой проекта.

Режиссёр Александр Андрющенко пояснил, что обычно в кино драки "снимаются на совмещении", то есть на самом деле нет физического контакта. Однако упомянутую сцену снимали в профиль. Это вызвало трудности, поэтому пришлось прибегнуть к пощёчинам.

Александр Андрющенко перед съёмками сцены пообещал, что Марка Эйдельштейна ударят только 1 раз.

"И это был единственный раз, когда режиссёр меня обманул. Потому что я получил по лицу от девчонок... А они только рады были — ды-дыщ, ды-дыщ! Я думал: "Ну, ладно. Я же актёр, я же мужчина...". Меня ударили. Тишина. Я решил: "Всё снято". Но вдруг ещё дубль. И так 4 раза", — смеясь признался Марк Эйдельштейн.

Ранее Pravda.Ru писала, что в кинотеатрах России начали показывать фильм "Сто лет тому вперёд".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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