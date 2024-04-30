Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье

Юрий Никулин сумел простыми словами объяснить, что такое счастье

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Юрий Никулин был не только талантливым актёром и клоуном, но и мудрым человеком, который мог простыми словами сказать о сложных вещах так, что с ним невозможно было поспорить, настолько он умел "зрить в корень".

Фото: commons.wikimedia.org by Wernersen04 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однажды Юрий Владимирович высказался о том, как он воспринимает счастье. Оказалось, что он не видел в нём ничего сложного: для того чтобы человек был счастлив, достаточно, чтобы совпадали всего лишь два жизненных момента.

"Я не знаю, что такое счастье, но счастье, по-моему, — это когда вам утром очень хочется идти на работу, а после работы очень хочется идти домой. Это значит, что у вас хорошо и дома, и на работе. Это уже счастье", — объяснил Никулин в одном из интервью.

Также он дал простой рецепт, как приблизить всеобщее счастье. Для этого нужно, чтобы каждый человек на земле сделал счастливым хотя бы одного другого человека.