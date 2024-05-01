На актрису Шэрон Стоун подали в суд из-за ДТП 2023 года

На актрису Шэрон Стоун подали в суд. Об этом пишет издание "People".
Сообщается, что Аманда Годепски требует взыскать с актрисы 35 тысяч долларов. Девушка уверяет, что в 2023 году стала участницей ДТП в Лос-Анджелесе. По словам обвинительницы, Шэрон Стоун превысила скорость и столкнулась с её автомобилем. После инцидента Аманда Годепски не только понесла имущественный ущерб, но и утратила трудоспособность.
Ранее Евгений Яковлев, муж актрисы Яны Поплавской, стал участником ДТП. После случившегося водитель подрался с супругом артистки, в результате чего Евгений Яковлев оказался в больнице.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.