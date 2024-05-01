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На актрису Шэрон Стоун подали в суд из-за ДТП 2023 года

С Шэрон Стоун могут взыскать 35 тысяч долларов из-за ДТП

0:46
Кино

На актрису Шэрон Стоун подали в суд. Об этом пишет издание "People".

С Шэрон Стоун могут взыскать 35 тысяч долларов из-за ДТП
Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что Аманда Годепски требует взыскать с актрисы 35 тысяч долларов. Девушка уверяет, что в 2023 году стала участницей ДТП в Лос-Анджелесе. По словам обвинительницы, Шэрон Стоун превысила скорость и столкнулась с её автомобилем. После инцидента Аманда Годепски не только понесла имущественный ущерб, но и утратила трудоспособность. 

Ранее Евгений Яковлев, муж актрисы Яны Поплавской, стал участником ДТП. После случившегося водитель подрался с супругом артистки, в результате чего Евгений Яковлев оказался в больнице. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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