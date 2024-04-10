Какие новинки российского анимационного искусства стоит посмотреть

В России появились новые мультфильмы, которые понравятся и взрослым, и детям.
В нашей стране вышли новинки анимационного искусства, которые стоит посмотреть.
Ранее сообщалось, что в России объявили названия мультфильмов, которые претендуют на премию "Икар".
Как сообщает "Вечерняя Москва", режиссёр Тимур Бекмамбетов создал мультфильм "Ходжа Насреддин" о хитром восточном трикстере. Премьера картины стостоится 25 апреля.
Вызывает интерес также мультфильм "Большое путешествие — 3: Вокруг света". По сюжету, медведю и зайцу предстоит преодолеть долгий путь, чтобы увидеть различне чудеса света.
Маленьким зрителям придётся по душе мультфильи "Лунтик. Возвращение домой". Знаменитый инопланетянин в компании друзей погрузится в новые занимательные приключения и найдёт свою маму.
Эксперты рекомендуют к просмотру анимационный фильм "Ник и нефритовое дерево". Героем картины стал мальчик-гусеница, который превращается в бабочку и летит к своей мечте.
Любителей сказочных мотивов порадует мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк". Персонажи анимационной картины отправятся на выставку чудес.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.