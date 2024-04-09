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Организаторы премии "Икар" назвали мультфильмы, которые претендуют на победу

В России объявили названия мультфильмов, которые претендуют на премию "Икар"

1:04
Кино

Организаторы анимационной премии "Икар" назвали мультфильмы, которые претендуют на награду в Х сезоне. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу "Икара".

В России объявили названия мультфильмов, которые претендуют на премию "Икар"
Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

По сообщению информационного агентства, главную награду могут получить 3 картины: "Иван Царевич и Серый Волк 5", "Три кота и Море приключений" и "Яга и книга заклинаний".

При этом победители также будут определяться в следующих номинациях: "Короткий метр", "Стартап", "Эпизод", "Актёр", "Сценарист" и в других. Всего 15 категорий.

Известно, что Александру Герасимову вручат премию за развитие авторской анимации, образования и фестивального движения. Награду получит и Игорь Макаров за вклад в мультипликацию. 

В общей сложности на соискание "Икара" поступило 176 проектов. Награждение пройдет 14 апреля. 

Напомним, что впервые премию вручили в 2015 году. Она проводится при поддержке Минкультуры РФ.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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