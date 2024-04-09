Организаторы премии "Икар" назвали мультфильмы, которые претендуют на победу

Организаторы анимационной премии "Икар" назвали мультфильмы, которые претендуют на награду в Х сезоне. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу "Икара".
По сообщению информационного агентства, главную награду могут получить 3 картины: "Иван Царевич и Серый Волк 5", "Три кота и Море приключений" и "Яга и книга заклинаний".
При этом победители также будут определяться в следующих номинациях: "Короткий метр", "Стартап", "Эпизод", "Актёр", "Сценарист" и в других. Всего 15 категорий.
Известно, что Александру Герасимову вручат премию за развитие авторской анимации, образования и фестивального движения. Награду получит и Игорь Макаров за вклад в мультипликацию.
В общей сложности на соискание "Икара" поступило 176 проектов. Награждение пройдет 14 апреля.
Напомним, что впервые премию вручили в 2015 году. Она проводится при поддержке Минкультуры РФ.
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