Организаторы премии "Икар" назвали мультфильмы, которые претендуют на победу

В России объявили названия мультфильмов, которые претендуют на премию "Икар"

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Организаторы анимационной премии "Икар" назвали мультфильмы, которые претендуют на награду в Х сезоне. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу "Икара".

Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

По сообщению информационного агентства, главную награду могут получить 3 картины: "Иван Царевич и Серый Волк 5", "Три кота и Море приключений" и "Яга и книга заклинаний".

При этом победители также будут определяться в следующих номинациях: "Короткий метр", "Стартап", "Эпизод", "Актёр", "Сценарист" и в других. Всего 15 категорий.

Известно, что Александру Герасимову вручат премию за развитие авторской анимации, образования и фестивального движения. Награду получит и Игорь Макаров за вклад в мультипликацию.

В общей сложности на соискание "Икара" поступило 176 проектов. Награждение пройдет 14 апреля.

Напомним, что впервые премию вручили в 2015 году. Она проводится при поддержке Минкультуры РФ.