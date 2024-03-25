Инвестор Нельсон Пельтц раскритиковал компанию Disney за её толерантность

Нельсон Пельтц возмутился толерантной повесткой Disney

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Нельсон Пельтц, инвестор компании Walt Disney Co, раскритиковал её толерантную повестку. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он сообщил, что не желает видеть фильмы, в которых играют только женщины и афроамериканцы.

"Почему я должен иметь лишь [кинокартины] Marvel, в которых одни женщины? Не то чтобы я что-то имею против женщин, но почему? Почему у меня не может быть Marvel, в которых есть и те и другие? Зачем мне нужен полностью чёрный актёрский состав?", — возмутился Нельсон Пельтц.

Компания отреагировала на его заявление. Она сообщила, что в Disney принят "творческий подход". Из-за несогласия Нельсона Пельтца с ценностями компании, его теперь хотят уволить.

Ранее Pravda.Ru писала, что предприниматель Илон Макс возмутился идеями Disney.