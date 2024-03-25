Инвестор Нельсон Пельтц раскритиковал компанию Disney за её толерантность

Нельсон Пельтц, инвестор компании Walt Disney Co, раскритиковал её толерантную повестку. Об этом пишет информационное агентство Reuters.
Он сообщил, что не желает видеть фильмы, в которых играют только женщины и афроамериканцы.
"Почему я должен иметь лишь [кинокартины] Marvel, в которых одни женщины? Не то чтобы я что-то имею против женщин, но почему? Почему у меня не может быть Marvel, в которых есть и те и другие? Зачем мне нужен полностью чёрный актёрский состав?", — возмутился Нельсон Пельтц.
Компания отреагировала на его заявление. Она сообщила, что в Disney принят "творческий подход". Из-за несогласия Нельсона Пельтца с ценностями компании, его теперь хотят уволить.
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