На Алтае создают фильм о приключениях актёра Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо по-русски: на Алтае снимают фильм о приключениях актёра

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На Алтае создают фильм "Лео, у нас сибирские обстоятельства" о приключениях актёра Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Telegram-канал "Вести Алтай".

Фото: commons.wikimedia.org by VaNadisone is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В картине соединятся реальные персонажи и вымысел. В качестве режиссёра выступит Кристина Холдеева, а главную роль исполнит Александр Ясень. Как сообщает Telegram-канал, в определённых ракурсах актёр очень похож на своего героя. Сейчас съёмки проходят в селе Старая Ажинка. Премьера фильма ожидается летом.

По сюжету Леонардо Ди Каприо отправится за наградой, однако неожиданно очутится на Алтае. На новом месте актёр влюбится и даже исполнит роль Ленина.