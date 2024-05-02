Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Тимаков: при купании важно избегать водоёмов, где обитают перелётные птицы
Туры в Грецию летом начинаются от 28 тысячи рублей за двоих
Гнев может нарушать функцию кровеносных сосудов, провоцируя инфаркт
Почему стоит использовать декоративную отсыпку
Рецепт сытного боула с кукурузой и рисом
Почему лазерная эпиляция не дает ожидаемого эффекта
Почему кошка может съесть своих новорожденных котят
Оформить выплату по ОСАГО через Госуслуги можно при наличии европротокола
Певица Жасмин рассказала о брачном договоре сына: "Куда без него!"
На Алтае создают фильм о приключениях актёра Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо по-русски: на Алтае снимают фильм о приключениях актёра

0:46
Кино

На Алтае создают фильм "Лео, у нас сибирские обстоятельства" о приключениях актёра Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Telegram-канал "Вести Алтай".

Леонардо Ди Каприо по-русски: на Алтае снимают фильм о приключениях актёра
Фото: commons.wikimedia.org by VaNadisone is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В картине соединятся реальные персонажи и вымысел. В качестве режиссёра выступит Кристина Холдеева, а главную роль исполнит Александр Ясень. Как сообщает Telegram-канал, в определённых ракурсах актёр очень похож на своего героя. Сейчас съёмки проходят в селе Старая Ажинка. Премьера фильма ожидается летом.

По сюжету Леонардо Ди Каприо отправится за наградой, однако неожиданно очутится на Алтае. На новом месте актёр влюбится и даже исполнит роль Ленина

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Последние материалы
Оформить выплату по ОСАГО через Госуслуги можно при наличии европротокола
Певица Жасмин рассказала о брачном договоре сына: "Куда без него!"
Автоэксперт Попов: без флага на номерах автомобиль не сможет выехать за границу
Вяльбе осудила российских спортсменов, стремящихся на ОИ-2024: негативное отношение
Врач Янг: магазинный соус будет самым неподходящим дополнением к шашлыку
Фильм "Сто лет тому вперёд" вызвал интерес к книгам Кира Булычёва
Депутат Арефьев: банки зарабатывают, а россияне не могут взять ипотеку
Топ-пять пород кошек, которые приносят удачу
Страховщик Chubb: ущерб по мосту в Балтиморе не является чрезмерным
В салоне автомобиля стало неприятно пахнуть: есть 3 способа решения проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников